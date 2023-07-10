شركة بريطانية تعلن إلغاء الآلاف من رحلاتها الجوية

لندن-سانا

أعلنت شركة “إيزي جيت” البريطانية للطيران الاقتصادي إلغاء نحو 1700 رحلة جوية، خلال ذروة موسم السفر في الصيف، بسبب الاضطرابات في مراقبة الحركة الجوية في أوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: إن معظم الرحلات الملغاة من وإلى مطار غاتويك في لندن.

كما أكدت الشركة التي تقدم رحلات منخفضة التكاليف أنها أجرت تعديلات وقائية على برنامجها بدمج عدد صغير من الرحلات في مطار غاتويك.

وعزا البيان إلغاء الرحلات الجوية إلى إضراب بعض مراقبي الحركة الجوية، ما تسبب بظروف صعبة في قطاع الطيران هذا الصيف.

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