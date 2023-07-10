روسيا تعلن تقديمها خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة بالعقد القادم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الرقمنة الروسية عن عزم شركة “بيورو 1440” التابعة لمجموعة الشركات الروسية “إي كا إس” على تقديم خدمات الإنترنت الفضائي السريع في 75 بلداً في ثلاثينيات القرن الحالي.

ونقلت وكالة تاس عن متحدث باسم الوزارة قوله اليوم: إن شركة “بيورو 1440” تخطط لإطلاق “10 – 12” قمراً صناعياً كل عام، موضحاً أن عدد هذه الأقمار سيصل بحلول عام 2035 إلى نحو 900 قمر صناعي ستقدم لسكان أنحاء روسيا الإنترنت الفضائي السريع، كما ستقدم الإنترنت الفضائي لـ 75 بلداً.

وكانت الخدمة الصحفية لشركة “بيورو 1440” أعلنت في وقت سابق عن نجاح إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها من بعثة “راسفيت – 1” “الفجر – 1″، وذلك بواسطة صاروخ “سويوز – 1ر2 بي” الذي أطلق نهاية الشهر الماضي من مطار “فوستوتشني” الفضائي إلى مدار الأرض مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة.

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