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فرع السورية للتجارة يضع صالة الفيحاء في حماة بالخدمة بعد إعادة تأهيلها

2023-07-10

حماة-سانا

أعاد فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة تفعيل صالة الفيحاء في حي الأربعين بالمدينة، بعد تأهيلها ووضعها في خدمة المواطنين.

وبين مدير فرع السورية للتجارة في حماة حيدر اليوسف في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تزويد الصالة بتشكيلة سلعية واسعة ومتنوعة، إضافة إلى المواد المدعومة، وخاصة أن الصالة تخدم حوالي 40 ألف نسمة من أهالي حي الأربعين بالمدينة.

ولفت إلى أن افتتاح الصالة يأتي ضمن خطة الوزارة بزيادة الصالات ومنافذ البيع بمختلف أحياء المدينة وأريافها، لتأمين السلع والمنتجات المتنوعة.

يشار إلى أن صالة الفيحاء توقف عملها لعدة سنوات جراء تعرضها للتخريب على يد التنظيمات الإرهابية.

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