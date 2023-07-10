مسير بيئي في الزويتينه بحمص لنشر ثقافة حماية الغابات

حمص-سانا

نفذت مديرية زراعة حمص بالتعاون مع مديرية البيئة اليوم، مسيراً بيئياً في منطقة الزويتينه -موقع حراج الناصرة لمسافة حوالي كيلو متر، بمشاركة العشرات من كوادر المديريتين والمجتمع المحلي، وذلك ضمن أنشطتهما التثقيفية والتوعية بأهمية البيئة ونشر ثقافة حماية الغابات.

المهندس سليمان علي رئيس شعبة حراج تلكلخ، أشار إلى أنه تم خلال المسير ذي الطابع الترفيهي والسياحي والتعليمي تعريف المشاركين بأهمية المنطقة وجماليتها، وما يحتويه موقع حراج الناصرة من أصناف نباتية من حراج يضم أشجاراً نامية طبيعياً من سنديان وبلوط وبطم والدلب وغيرها.

المهندس فادي العلوي رئيس شعبة التنوع الحيوي في دائرة الحراج بمديرية الزراعة، ذكر أن المسير أتاح فرصة للتعرف على التنوع النباتي في المنطقة، إضافة إلى التعرف على الحيوانات الموجودة والطيور، بهدف تنشيط السياحة البيئية بالمنطقة والمشاركة مع المجتمع المحلي بحماية المنطقة وغاباتها، وضرورة أخذ الاحتياطات من الحرائق.

المهندسة سوزان تامر رئيسة دائرة التوعية البيئية بمديرية البيئة نوهت بمشاركة المديرية في المسير، للتأكيد على ضرورة الحفاظ على البيئة والتوعية للحفاظ على الغابات.

أمل موسى من مديرية الزراعة أشارت إلى أن المسير البيئي بحراج الناصرة يهدف للتمتع بالمساحات الخضراء، والتعرف على مختلف أنواع الأشجار الحراجية، والتأكيد على أهمية زراعة الأشجار ومنع الحرائق بشتى الوسائل.

بدورهم عبر عدد من الشباب المشاركين بالمسير عن سعادتهم بهذه الفعالية البيئية والسياحية التي عرفتهم على منطقة جديدة في سورية لها أهميتها من حيث تنوع الحيوانات والغطاء النباتي.

صبا خيربك

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency