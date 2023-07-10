الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 600 مسلح أوكراني خلال تصدي القوات الروسية لهجمات على عدة محاور

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور، ومقتل أكثر من 600 مسلح ومرتزق خلال المعارك.

وجاء في البيان اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية الخاصة الروسية: إن القوات الروسية صدت خلال الـ 24 ساعة الماضية محاولات هجومية أوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

وفي محور دونيتسك قتل ما يصل إلى 275 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الرابع والعشرين الأوكراني بالقرب من مدينة توريتسك في دونيتسك.

وفي محور كراسني ليمانسك تم صد هجمات واستهداف تجمعات للألوية 21 و63 و67 الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، وجراء العمليات قتل ما يصل إلى 85 جندياً أوكرانياً، ودمرت مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.

وفي محور جنوب دونيتسك تم صد هجمات وأحبطت عمليات تخريب في دونيتسك وزابوروجيه، أما في محور زابوروجيه فتم استهداف تجمع لقوات اللواء 106 وقتل 150 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز دي 20.

وفي محور كوبيانسك تم صد الهجمات وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 65 عسكرياً، وفي محور خيرسون قتل أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير عتادهم العسكري، كما تم استهداف مركز قيادة اللواء 47 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه ومن مدينتي نيكولاييف وكراماتورسك، تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة لهذه القوات.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوية الروسية من اعتراض 5 صواريخ من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “اس 200″، كما تم تدمير ثماني مسيرات أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك.

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