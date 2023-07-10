فرع حمص للسورية للتجارة يبدأ باستجرار البطاطا من المزارعين

حمص-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص بتسويق البطاطا نوع ( سبونتا أول) من المزارعين مباشرة بريف المحافظة، لتخزينها بوحدة تبريد ليتم طرحها بأوقات الذروة، بما يحقق تدخلاً ايجابياً للمستهلك.

وذكر مدير فرع السورية للتجارة بحمص أحمد شعبان في تصريح لمراسلة سانا أن عملية استجرار البطاطا بدأت من الريف الجنوبي “القصير وربلة” لتشمل الريف الشمالي وكل المناطق التي تتواجد فيها المادة، مبيناً أن الكميات المستجرة من المادة حتى الآن بلغت 45 طناً تم تخزين القسم الأكبر منها لطرحها لاحقاً، حيث تم توزيع كمية من المادة على صالات السورية للتجارة في الريف والمدينة، وقسم منها لفرع السورية للتجارة في طرطوس.

وأشار شعبان إلى أن أسعار مادة البطاطا أقل من سعر السوق، وجودتها عالية وأن هذه الخطوة تهدف إلى التدخل الإيجابي في السوق، وتحقيق هامش ربح بسيط للمؤسسة، إضافة إلى كسر حلقة الوساطة والاحتكار، لافتاً الى أنه تم التنسيق مع فرع طرطوس لتسويق حاجته من البطاطا وبأسعار مناسبة.

وبين شعبان أنه يتم استجرار المادة من المزارعين عبر آليات تابعة لفرع السورية للتجارة بحمص، دون تحميل المزارع أي أعباء، وتوزيع صناديق بلاستيكية للفلاحين لتوضيب البطاطا فيها حفاظا على جودتها، مشيراً إلى أن الفرع يقوم بتسديد ثمن المادة للفلاحين مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاستجرار بشكل فوري.

صبا خيربك

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