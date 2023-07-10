أرتياكوف: زيادة ضخمة في إنتاج أسلحة نوعية لصالح الجيش الروسي

موسكو-سانا

أعلن نائب المدير العام لشركة “روستيخ” الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، فلاديمير أرتياكوف أن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات “سو 34” و”سو 35″، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال أرتياكوف في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “قطاع الطيران ضمن اختصاصنا، وتماشياً مع مواقف عدة، قمنا بمضاعفة عدد الطائرات المقاتلة التي نصدرها إلى وزارة الدفاع مثل “سو30″، و”سو34″ و”سو35″ فهي فعالة جداً على خط الاشتباك، وتسهم بشكل كبير في إنجاز مهام من عمليتنا العسكرية الخاصة”.

وأشار أرتياكوف إلى زيادة إمدادات بعض الأنواع من الأسلحة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة عدة مرات، وتابع: “لن أكشف أرقاماً دقيقة، لكن بالكمية، عشرات المرات لبعض الأنواع، أو حتى مئات المرات.. أما فيما يتعلق بذخيرة الدبابات، فإنها زادت عشرات المرات، وبشكل عام تضاعف حجم إمداد الذخيرة بعشرات ومئات المرات”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency