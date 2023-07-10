الحرس الثوري الإيراني: اعتقال المتورطين في مقتل اثنين من عناصرنا غرب البلاد

طهران-سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال المتورطين في واقعة مقتل اثنين من القوات المنتسبة إلى مخابراته بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن الحرس قوله في بيان اليوم: “تمكن جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتعاون مع وزارة الأمن خلال عملية استخباراتية من إلقاء القبض على العنصر الرئيسي في واقعة استشهاد اثنين من المنتسبين إلى استخبارات الحرس، وشبكة تضم المتعاونين الرئيسيين معه في محافظات أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد وكرمانشاه والبرز شمال العاصمة طهران”.

ولفت البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم بهذه الجريمة، بعد اختفائه لفترة من الزمن في منطقة قطور بمحافظة أذربيجان الغربية، وذلك قبل مغادرته البلاد بصورة غير قانونية.

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