مصرع ستة أطفال في هجوم على روضة أطفال بالصين واعتقال المشتبه به

بكين-سانا

لقي ستة أطفال مصرعهم، وأصيب آخر بجروح طعنا بسكين، جراء هجوم على روضة أطفال بإقليم قوانغدونغ جنوب شرق الصين يشتبه بأن شاباً عشرينياً نفذه اليوم.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية عن الشرطة قولها: إن السلطات توجهت إلى بلدة هنشغان في مدينة ليانجيانغ بالإقليم المذكور، حيث وقعت الحادثة بعد أن تلقت بلاغاً من السكان المحليين أن ستة أطفال لقوا حتفهم جراء طعن متعمد، وأصيب آخر في هجوم لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً على روضة أطفال.

وأضاف البيان: إنه تم اعتقال المشتبه به، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن مزيد من التفاصيل والدوافع وراء الجريمة.

وقالت وسائل الإعلام: إن القضية أثارت مخاوف كبيرة بين السكان المحليين فيما يتعلق بالسلامة.

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