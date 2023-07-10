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فوز شوكت ميرضيائيف بالانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

2023-07-10

طشقند-سانا

أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف بالانتخابات الرئاسية المبكرة في أوزبكستان بنسبة 87.05 بالمئة.

وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات حسب موقع روسيا اليوم أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت بلغت 79.8 بالمئة.

وخاض السباق الانتخابي 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عن الحزب (الديمقراطي الليبرالي)، وأولوغبك عنايتوف عن حزب (الشعب الديمقراطي)، وراباخان محمودوفا عن حزب (العدالة الديمقراطية)، وعبد شكر حمزايوف عن حزب (البيئة الأوزبكي).

وهذه الانتخابات كانت الأولى من نوعها منذ تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس البلاد من 5 إلى 7 سنوات.

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