656 طناً تقديرات إنتاج الرمان في حمص

حمص-سانا

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول الرمان خلال الموسم الحالي بنحو 656 طناً من إجمالي المساحة المزروعة المقدرة بنحو 1455 دونماً.

وأوضح المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص في تصريح لمراسلة سانا أن المساحات المروية للمحصول بلغت 1271 دونماً بينما المزروعة بعلاً بلغت 184 دونماً، وبلغ عدد الأشجار الكلي للمساحة المروية أكثر من 48 ألف شجرة منها أكثر من 32 ألف شجرة مثمرة، وعدد الأشجار الكلي للمساحة البعل 4675 شجرة منها 4635 شجرة مثمرة.

وأشار حمدان إلى أن تقديرات إنتاج المحافظة من محصول الليمون خلال الموسم الحالي تصل إلى نحو 1059 طناً من إجمالي المساحة المزروعة المقدرة بنحو 2250 دونماً، مبيناً أنه تمت زراعتها بـ 61500 شجرة وجميعها مروية ومثمرة .

صبا خيربك

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