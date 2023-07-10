ذهبيتان وأربع فضيات وأربع برونزيات حصيلة اليوم الخامس في الدورة العربية للألعاب الرياضية

الجزائر-سانا

عشر ميداليات متنوعة حصيلة اليوم الخامس لمنتخباتنا المشاركة في دورة الألعاب العربية الرياضية في الجزائر.

بدأ فريق الدراجات سلسلة التتويج بحصوله على فضية الفرق لفئة السيدات في سباق ضد الساعة في مدينة تيبازة الجزائرية، وتتالت الميداليات لأبطالنا في مدينة وهران، فحصد ليث نجار ذهبية الحركات الأرضية في الجمباز وأليكساندرا ماكسيموفا ذهبية جهاز القفز متعدد الارتفاع وفضية جهاز القفز.

وواصل السباح عمر عباس تألقه وظفر بفضية سباق 100 متر حرة وحقق زميله أسامة طرابلسي برونزية 400 متنوع.

وفي مدينة قسنظينة حصد منتخب الشطرنج ميداليتين في مسابقة “الفرق” للرجال والسيدات بواقع فضية وبرونزية على التوالي.

وبالعودة إلى الجزائر العاصمة تم تتويج اللاعبين محمد فواز ومحمد العبيد بوزني 63 و72 وبرونزيتي المصارعة الرومانية، وكانا قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالذهب.

في الملاكمة حقق الملاكم أحمد غصون فوزه الثاني على البطل الأردني ليقترب من منصة التتويج، كما فاز الملاكم حسين المصري على بطل السعودية وخسر، ورد علي أمام بطل المغرب.

وخسر منتخبنا لكرة الطاولة أولى مبارياته في مسابقة الفرق أمام منتخب الجزائر بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين.

يذكر أن منتخباتنا حققت حتى اللحظة خمساً وعشرين ميدالية متنوعة بواقع ثماني ذهبيات وسبع فضيات وعشر برونزيات.

محمد الخاطر

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