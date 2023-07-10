مقتل 24 قروياً في هجوم مسلح شمال نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل 24 قروياً في هجوم شنه مسلحون استهدف منطقة نائية شمال نيجيريا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترسو كولا المتحدث باسم حاكم ولاية بينوي قوله: “إن المسلحين اقتحموا قرية (اكبونا ) في منطقة اوكوم بولاية بينوي وقتلوا القرويين قبل أن يفروا من المنطقة”.

بدورها أوضحت كاثرين انيني المتحدثة باسم الشرطة في بينو أنه “تم انتشال 8 جثث من مكان الحادث”، فيما قال مسؤولون محليون: “إن 24 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح”.

ووجهت الشرطة أصابع الاتهام إلى جماعات مسلحة تنشط في المناطق الشمالية الغربية والوسطى التي شهدت أعمال عنف مسلح أودى بحياة الآلاف العام الماضي.

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