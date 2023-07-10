عروض فنية وتراثية في الحفل الختامي لمهرجان مسابقات رواد الطلائع

ريف دمشق-سانا

ضمن فعاليات مهرجان مسابقات رواد الطلائع على مستوى سورية، أقيم على مسرح المركز الثقافي بمدينة دير عطية بريف دمشق اليوم الحفل الختامي للمهرجان بدورته الـ 40.

وتضمن الحفل الختامي عرض فيلم عن مسابقات الرواد في منظمة طلائع البعث، وعروضاً فنية وموسيقية تراثية ووطنية قدمها كورال دير عطية، وفقرات فنون شعبية من تراث محافظات القنيطرة ودمشق وحماة وريف دمشق.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي لفت في كلمة إلى أن أبناء سورية قطعوا الطريق على كل من تآمر عليها، وهؤلاء هم أبناء الوطن الذين اجتهدوا ويحملون راية التفوق وراية من ضحى بنفسه من أجل سورية ومن نذروا أنفسهم ليكونوا مشروع شهادة من أجل عزتها وكرامتها.

ونوه وزير التربية الدكتور دارم طباع بحسن استضافة أهالي ريف دمشق لأبنائنا الرواد الذين قدموا من كل المحافظات السورية، لافتاً إلى أنها تأكيد على اللحمة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، مشيراً إلى أن أجمل ما في هذا الاحتفال هذه الثلة من الأطفال الذين قدموا براعاتهم في مجالات مختلفة بمواهب تستطيع أن تبني المستقبل لأنه يبدأ منهم.

رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي أوضح أن مسابقات الرواد تظاهرة إبداعية طفلية خلاقة، وهؤلاء الرواد المبدعون هم بناة مستقبل سورية المشرق ورعايتهم واجب وطني وتربوي، مبيناً أن هذه المسابقات والأنشطة الرديفة التي تقام بالتوازي معها تؤكد أن المنظمة تعمل بكل طاقاتها من أجل اكتشاف المواهب ورعايتها ووضعها في الطريق الصحيح للوصول إلى قمة الإبداع والتفوق.

حضر الحفل محافظ ريف دمشق المهندس صفوان أبو سعدى وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى ونقيب معلمي سورية وحيد زعل ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر وفعاليات حزبية وسياسية وتربوية.

رحاب علي وهيلانه الهندي

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