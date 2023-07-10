إصابة تسعة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب تسعة أشخاص في حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت شبكة اي بي سي نيوز الأمريكية عن شرطة المدينة قولها إنها “تلقت بلاغاً بوقوع إطلاق نار في المدينة، ولدى وصولها إلى المكان وجدت تسعة أشخاص مصابين تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج” مضيفة أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن رجلاً فتح النار على مجموعة من الأشخاص ثم فر بعد ذلك من مكان الحادث”.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمدينة نيويورك.

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