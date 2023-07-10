قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة مسافر يطا جنوب الخليل واعتدت على شاب فلسطيني بالضرب قبل أن تعتقله، فيما اعتدى عدد من المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي الزراعية في منطقة خلة سدرة جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت شاباً.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس غرب مدينة سلفيت بالضفة ونصبت عدة حواجز ما أدى إلى عرقلة حركة مرور الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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