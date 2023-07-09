تواصل منافسات بطولة كرة القدم لفئة الواعدات

السويداء-حمص-سانا

فاز فريق أكاديمية الأبطال على فريق صلخد بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية ضمن المرحلة الثالثة لبطولة الواعدات بكرة القدم تحت 15 عاماً لفرق المجموعة الثالثة.

وسجل للفريق الفائز كل من ليلاس إبراهيم هدفين ونور جانودي وشهد الفحل وشام مشعل.

وفي المباراة التي تلتها لحساب المجموعة ذاتها تغلب فريق القريا على الرحى بهدف دون مقابل، أحرزته اللاعبة غالية الصفدي من ركلة جزاء.

وشهدت المرحلتان الأولى والثانية من البطولة ذاتها فوز أكاديمية الأبطال على الرحى 4-صفر وعلى القريا 1-صفر، وعمال السويداء على صلخد 3 -1 والقريا 2-صفر.

وفي المجموعة الثالثة من البطولة تتنافس فرق عمال السويداء وأكاديمية الأبطال والرحى وصلخد والقريا.

كما فاز فريق شرطة حمص على تشرين 2-1 في اللقاء الذي جرى بينهما على أرض ملعب كفرعايا بحمص، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب مجموعة حمص.

وفي المباراة التي تلتها للمجموعة ذاتها أيضاً فاز فريق السلمية على محافظة حمص 2-1.

وتضم مجموعة حمص فرق فيروزة ومحافظة حمص وشرطة حمص وتشرين والسلمية.

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