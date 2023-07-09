أضرار جسيمة جراء اندلاع حريق كبير بقصر أثري في تركيا

إسطنبول-سانا

اندلع حريق هائل اليوم داخل قصر توبكابي في مدينة إسطنبول التركية، ما استدعى إخلاء المنطقة المحيطة بعد أن ألحق الحريق أضراراً جسيمةً بالمكان، وتسبب بحالة من الهلع.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن رئاسة القصور الوطنية التي تشرف على المباني التراثية والتاريخية في البلاد قولها في بيان: “تلقينا بلاغاً اليوم باندلاع حريق كبير لأسباب مجهولة في طابق مطعم قونيالي الخشبي الموجود داخل القصر، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان”.

وشهد المطعم الذي يقع داخل القصر إضافةً إلى متحف ومتاجر، بعض الانهيارات، وأخلت فرق الإطفاء والشرطة الفنادق المحيطة.

وأكد البيان أن “أضراراً كبيرةً لحقت بالطابق العلوي من المبنى، وبدأت فرق الدفاع المدني بإجلاء النزلاء في فنادق قريبة، في الوقت الذي كان يعمل فيه رجال الإطفاء على إخماد النيران”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد من سطح القصر، ورغم أن الحريق اندلع بداية الأمر على سطح المبنى، إلا أنه سرعان ما انتقل إلى باحة قصر توبكابي، وهو ما أدى إلى صعوبة في إخماد النيران.

ولم تذكر مصادر رسمية أسباب اندلاع الحريق، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى وجود احتمالين خلف الحريق، الأول هو وجود عطل كهربائي، والثاني أن تسرباً للغاز في المطعم أدى إلى نشوب النيران.

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