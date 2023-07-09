رئيس الغابون يعلن ترشحه لولاية ثالثة

ليبرفيل-سانا

أعلن رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا اليوم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أونديمبا قوله في كلمة أمام حشد من مؤيديه: أعلن رسمياً اليوم أنني مرشح للانتخابات الرئاسية.

وفشلت المعارضة الغابونية في الاتفاق على مرشح واحد للانتخابات، حيث أعلن 15 شخصاً نيتهم الترشح.

وخلف أونديمبا البالغ 64 عاماً عام 2009 والده عمر بونغو أونديمبا في الحكم، وأعيد انتخابه عام 2016 رئيساً للبلاد الواقعة على الساحل الغربي لوسط إفريقيا.

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