نادي الفوعة يتوج بلقب بطولة دوري كرة القدم داخل الصالات

دمشق-سانا

توج نادي الفوعة بلقب دوري كرة القدم داخل الصالات المغلقة لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد فوزه على نادي محافظة القنيطرة بنتيجة 7-5 في ختام الدور النهائي في المباراة التي جمعتهما في صالة تشرين الرياضية بدمشق.

وفي طريقه إلى لقب المسابقة فاز نادي الفوعة على جميع الفرق التي شاركت بالدور النهائي، حيث فاز على نادي التل 5-3 وعلى نادي النيرب 8-3 قبل أن يختتم هذا الدور بالفوز على نادي محافظة القنيطرة.

رئيس نادي الفوعة رياض القاسم قال في تصريح لـ سانا: قدم فريقنا مستوى متميزاً في جميع المباريات التي خاضها خلال البطولة، وجاء بالصدارة دون أي خسارة، مشيراً إلى أن النادي سيعمل خلال الفترة القادمة على توسيع نشاطاته، من خلال تنشيط ألعاب كرة الطاولة والمصارعة ورفع الأثقال.

من جهته لفت مدرب النادي علي جعفر إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لإحراز اللقب والفنيات المتميزة التي قدمها اللاعبون، متوقعاً للفريق المزيد من التألق في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية، ولديهم من المهارات ما يكفي لإحراز المزيد من النتائج الإيجابية.

عدد من اللاعبين أبدوا استعدادهم لتكثيف التدريبات ليكونوا بدرجة الجهوزية المطلوبة لخوض الاستحقاقات الكروية القادمة، وخصوصاً بعد إحرازهم اللقب الذي شكل لديهم حافزاً معنوياً كبيراً للحفاظ على اللقب في الموسم القادم.

محمد الرحيل

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