مسابقة لانتقاء الأصوات الجميلة تطلقها مديرية الثقافة في الحسكة

الحسكة-سانا

أطلقت مديرية الثقافة في محافظة الحسكة مسابقة لانتقاء الأصوات الجميلة لفئتي اليافعين والشباب، بهدف استقطاب المواهب وتطويرها ودعمها.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصرح لمراسل سانا أن مسابقة “أفضل صوت” تنقسم لمرحلتين، الأولى لفئة من (7-16) عاماً والثانية من (16-22) عاماً، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة عبر تسجيل مقطع فيديو صوتي لمدة ثلاث دقائق وإرساله إلى بريد صفحة مديرية الثقافة، وسيتم اختيار 12 مشاركاً من كل فئة وعرضهم على لجنة تحكيم خاصة وبحضور الجمهور لانتقاء المتميزين منهم.

ولفت السيد إلى أن المسابقة تهدف إلى استقطاب المواهب الفنية في المحافظة، ولا سيما لفئتي اليافعين والشباب، حيث تمتلك محافظة الحسكة خامات صوتية جميلة تحتاج إلى الرعاية والتدريب لتصل إلى مرحلة الإبداع، مشيراً إلى أن مديرية الثقافة ستستفيد من المتسابقين الفائزين عبر تشكيل كورال خاص بها للغناء التراثي.

وكانت مديرية الثقافة أعلنت في الحادي عشر من شهر أيار الماضي عن إقامة مسابقة “آقور الأدبية- دورة الشاعر الراحل جاك صبري شماس” الخاصة بالمواهب الشعرية.

نزار حسن

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