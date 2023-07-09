منافسات قوية في الجولة الثامنة من بطولة دوري فروسية القفز على الحواجز

ريف دمشق-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت الجولة الثامنة من بطولة الدوري السوري لفروسية القفز على الحواجز التي أقيمت منافساتها على ميدان نادي الباسل للفروسية بريف دمشق.

ففي الفئة العليا (بيغ تور) التي بلغ ارتفاع حواجزها 145 سم، وجرت منافساتها على شوط أصلي وجولة للتمايز، توج الفارس مؤيد الجاموس في المركز الأول، بعد منافسة قوية جرت بين أربعة فرسان شاركوا في جولة التمايز.

وفي الفئة المتوسطة (ميديوم تور) لارتفاع 130 سم حل أولاً الفارس محمد جوبراني، تلاه الفارس محمود المصري وعاد الفارس جوبراني ليحتل المركز الثالث، بمشاركته على جواد آخر.

ونال الفارس أحمد المصري المركز الأول بمباراة الفئة الصغرى (سمول تور) لارتفاع 120 سم تاركاً المركز الثاني للفارس غالي الزيبق والثالث للفارس الفريد النقري والرابع للفارسة جوري بحبوح.

محمد الرحيل

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