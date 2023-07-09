وزارة الدفاع تصدر قائمة جديدة من الجرحى العسكريين المستفيدين من قانون تعدد الإصابة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الدفاع قائمة جديدة تضم أسماء 39 جريحاً عسكرياً تمت تصفية حقوقهم المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة، وفق قانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء 39 من الجرحى العسكريين الذين تجاوزت نسب العجز لديهم الـ 70 بالمئة وما فوق.

وبينت الوزارة أن الجرحى العسكريين الواردة أسماؤهم في الرابط المخصص تم تشميلهم بكل المزايا المناسبة لعجزهم، وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70-79 بالمئة أو 80-100 بالمئة.

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