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الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ (كروز) أطلقته القوات الأوكرانية على أراضي القرم

2023-07-09

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخ كروز قرب منطقة كيرتش في جمهورية القرم، أطلقته القوات الأوكرانية اليوم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ودعا رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف عبر قناته في التلغرام حسب وكالة سبوتنيك سكان الجمهورية إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.

وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مستمر للأراضي الحدودية الروسية، بما في ذلك مناطق القرم وسيفاستوبول.

وشنت القوات الأوكرانية في صباح يوم 22 حزيران الماضي هجوماً صاروخياً على الجسور الواقعة على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم، ما ألحق أضراراً جسيمة بجسر تشونغارسكي.

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