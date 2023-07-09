طهران: إرسال واشنطن قنابل عنقودية لكييف مثال لأفعالها المزعزعة للاستقرار

طهران-سانا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن قرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، يظهر” إصرار واشنطن على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا”.

وأكد كنعاني في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر أن هذا العمل هو مثال آخر على أفعال أمريكا المزعزعة للاستقرار، فضلاً عن تصدير الأسلحة التي تساهم بشكل عشوائي في المزيد من القتل والدمار في العالم”.

ولقي إعلان البيت الأبيض الأمريكي أول أمس العزم على إرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا انتقادات واسعة النطاق، كونه يشكل انتهاكا لاتفاقية أوسلو بحظر هذه القنابل الخطيرة، ويدلل على نفاق الولايات المتحدة بسياساتها.

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