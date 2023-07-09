إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة ماغادان بسبب الحرائق فيها

موسكو-سانا

أعلنت سلطات مقاطعة ماغادان الروسية فرض حالة الطوارئ في المقاطعة، ومنع السكان من التوجه نحو الغابات بسبب الحرائق فيها.

وسجلت وزارة الموارد الطبيعية الروسية كما أفاد موقع RT اندلاع 102 حريق خلال يوم واحد في غابات مقاطعة ماغادان شمال شرقي البلاد، على مساحة 135 ألف هكتار من غابات “التايغا” الشمالية، مشيرة إلى أنه تم إخماد 18 حريقاً منها على مساحة 13.762 هكتاراً، فيما لا يزال 84 حريقاً نشطاً، ويتم إخمادها بمشاركة أكثر من 600 رجل إطفاء وطائرتين.

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