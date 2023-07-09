9 تموز 2006- فوز إيطاليا بكأس العالم لكرة القدم 

دمشق-سانا

1816 – استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.

1850 – ميلارد فيلمور يتولى رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس زكاري تايلور.

1900 – الملكة فيكتوريا تقر مرسوماً ملكياً يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة في القارة الأسترالية، وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة.

1944 – القوات الكندية-البريطانية تحرر مدينة كا الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء في النورماندي.

1952 – استقالة حكومة نوري السعيد في العراق.

1963 – تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.

2002 – تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعدما تحولت من منظمة الوحدة الأفريقية.

2006 – المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية، ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشرة.

2011 – الإعلان عن استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد.

من مواليد هذا اليوم:

1894 – بيوتر كابيتسا، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

1916 – إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1926 – بن روي موتيلسون، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

من وفيات هذا اليوم:

1706 – سيورد إبرفيل، بحار ومستكشف فرنسي.

1746 – الملك فيليب الخامس، ملك إسبانيا.

1850 – زكاري تايلور، رئيس الولايات المتحدة.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في الأرجنتين.

يوم الدستور في بالاو.

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