أكثر من 65 ألف طن كمية الأقماح المسوقة إلى فرعي الحبوب وإكثار البذار بدرعا

درعا-سانا

وصلت كمية الأقماح المسوقة إلى فرعي السورية للحبوب وإكثار البذار في درعا منذ بداية الموسم وحتى اليوم إلى 65479 طناً، منها 5516 طناً لإكثار البذار.

وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عصام الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن حركة التسويق تتم لمركزي صوامع إزرع المخصص للدوكما، والصنمين للمعبأ بأكياس، مؤكداً أن إجراءات التسليم تسير بيسر وسهولة، كما يتم دفع ثمن المحصول المسوق عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني في غضون 48 ساعة.

من جانبه، بين مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار المهندس سامر الزامل في تصريح مماثل أن إجراءات التسويق لمحصولي القمح تسير بوتيرة جيدة، وبواقع 500 طن يومياً، مشيراً إلى أن الفرع دفع 4.028 مليارات ليرة سورية كثمن للمحاصيل المسوقة للفرع، عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني.

ولفت الزامل إلى أن الكوادر العاملة في الفرع تعمل على غربلة وتعقيم الأقماح المستلمة، تمهيداً لتسليمها للفلاحين خلال الموسم الزراعي القادم.

وتوقع اتحاد فلاحي درعا إنتاج كمية من القمح تتراوح بين 70 و 85 ألف طن، خلال الموسم الحالي.

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