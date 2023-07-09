غلوبال تايمز: تمديد ولاية ستولتنبرغ دليل على انقسامات حادة داخل حلف الناتو

بكين-سانا

رأت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن تمديد ولاية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ لعام آخر يشير إلى انقسامات داخل الحلف، وتعاظم نفوذ الولايات المتحدة على حساب حلفائها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تمديد ولاية ستولتنبرغ ثلاث مرات مع استمرار هذا التوجه على خلفية الأزمة في أوكرانيا، معتبرة أن حجب المرشحين الآخرين وإعادة انتخاب ستولتنبرغ يكشف عن انقسامات خفية داخل الناتو وتشديد السيطرة الأمريكية داخله.

ولفتت الصحيفة إلى تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى امتعاض الولايات المتحدة من فكرة تعيين وزير الدفاع البريطاني بن والاس أميناً عاماً لحلف الناتو، بسبب موقف لندن من مقاتلات (اف 16)، حيث أعلنت لندن أنها اتفقت مع هولندا على بناء تحالف دولي، لمساعدة كييف في الحصول على مقاتلات من هذا الطراز .

وفيما تضغط أوكرانيا بشدة للحصول على مقاتلات إف 16 الأمريكية إلا أن العديد من الدول في أوروبا وحتى واشنطن نفسها، ما زالت تعارض هذه الخطوة في إطار ما يصفه محللون بأنه أحدث صورة من صور الانقسامات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو .

وأرجع مسؤولون أمريكيون تردد البيت الأبيض بشأن إرسال طائرات (اف 16) إلى أوكرانيا إلى أن سعر الطائرة المقدر بعشرات الملايين من الدولارات سيمتص الكثير من تمويل الحرب، وأن الإدارة الأمريكية مهتمة أكثر بنشر أسلحة أمريكية أخرى لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد المرتقب ضد روسيا، إضافة إلى أن عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه النوعية من الطائرات تتطلب 18 شهراً.