الروسي مدفيديف يبلغ الدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس

لندن-سانا

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.

وجاء تأهل مدفيديف على حساب الهنغاري مارتون فوسوفيكس إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 و6-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم واستغرقت ثلاث ساعات وخمس دقائق.

وضرب مدفيديف “26 عاماً” موعداً في الدور الرابع للبطولة مع التشيكي إيرجي ليتشكا، الذي تغلب بدوره على الأمريكي تومي بول بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة 6-2 و7-6 و6-7 و6-7 و6-2.

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