موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن إطلاق سراح قادة مجموعة (آزوف) الأوكرانية الإرهابية، ونقلهم من تركيا إلى أوكرانيا هو انتهاك تركي للإتفاقات السابقة .

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: “لم يبلغ أحد روسيا عن نقل قادة جماعة آزوف الإرهابية من تركيا إلى أوكرانيا”، مشيراً إلى أنه وبحسب بنود الاتفاقات كان من المفترض أن يبقى قادة آزوف في تركيا حتى انتهاء الأزمة.

وأشار بيسكوف إلى أن الغرب مارس ضغوطاً كبيرة على تركيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونحن نتفهم ذلك .

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين أعلن في أيلول من العام الماضي أنه بعد تبادل الأسرى مع كييف تم الإفراج عن 56 شخصا منهم 55 من العسكريين، حيث إن خمسة منهم من دونباس والباقي من القوات الروسية وتم تسليم 215 شخصا إلى أوكرانيا من بينهم قادة فوج “آزوف” الإرهابي.

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