مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم طائرة خاصة في ولاية كاليفورنيا

لوس انجلوس-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة اليوم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت رويترز عن هيئة الطيران المدني الأميركية في ولاية كالفيورنيا قولها في بيان: إن “طائرة خاصة صغيرة من طراز سيسنا سي550 تحطمت في وقت مبكر من صباح اليوم قرب مطار موريتا في جنوب شرق لوس أنجلوس وأنها تمكنت من العثور على جثث الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها”.

كما أوضح مكتب شريف مقاطعة ريفرسايد حيث تقع موريتا أن الشرطة عثرت على حطام الطائرة المنكوبة، وقد اشتعلت بشكل كامل في أحد الحقول الزراعية وتحديد مكان الركاب الستة الذين أعلنت وفاتهم على الفور من دون إيراد تفاصيل عن هويتهم.

وأعلنت خدمات الإطفاء أن تحطم الطائرة تسبب في نشوب حريق صغير تم احتواؤه.

ولقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أحدهم إصابته بالغة إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد في جنوب كاليفورنيا الثلاثاء الماضي بعد اقلاعها من مطار”فرينش فالي” في موريتا وانقلبت في ساحة انتظار تجارية.

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