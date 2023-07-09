سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر فلسطينياً على هدم منزله في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً على هدم منزله في حارة السعدية، في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن سلطات الاحتلال أخطرت كايد ادكيدك بهدم منزله، ودفع غرامة مادية كبيرة.

وفي السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم بأعداد كبيرة، وأطلقت الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة تجاه منازل الفلسطينيين، وأزالت لافتات داعمة لأهالي مدينة ومخيم جنين.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتشريدهم.

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