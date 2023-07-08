فوز عمال السويداء وأكاديمية الأبطال في بطولة الواعدات بكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق عمال السويداء على فريق صلخد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي، بمدينة المزرعة الرياضية، في الجولة الثانية لبطولة الواعدات بكرة القدم لفئة تحت 14 عاماً للمجموعة الثالثة.

وفي المباراة التي تلتها لحساب المجموعة ذاتها، تغلب فريق أكاديمية الأبطال على القريّا بهدف دون مقابل.

وشهدت الجولة الأولى للبطولة أمس فوز عمال السويداء على القريّا بهدفين دون مقابل، وأكاديمية الأبطال على فريق الرحى 4-صفر.

وتتنافس في بطولة الواعدات بكرة القدم لحساب المجموعة الثالثة فرق عمال السويداء وأكاديمية الأبطال والرحى وصلخد والقريّا.

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