رئيس الأركان البريطاني السابق: قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية يهدد بانقسام الناتو

لندن-سانا

حذر رئيس الأركان البريطاني السابق ريتشارد داناتن من أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يهدد بانقسام حلف الناتو.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن داناتن قوله في حديث لقناة سكاي نيوز البريطانية اليوم: “مع اقترابنا من قمة الناتو في فيلنيوس، أعتقد أن إرسال هذه الذخائر في المرحلة الحالية عندما حظرها العديد من دول الناتو، قد يؤدي إلى حد ما إلى انقسام الناتو”.

وأضاف: “بناءً على خبرتي الخاصة عندما كنت أرأس القوات البريطانية وكنا في طريقنا إلى كوسوفو عام 1999، فقدنا جنديين لقيا مصرعهما بسبب الذخائر العنقودية غير المنفجرة للناتو، التي كان استخدامها مسموحاً آنذاك”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقوديةً محظورةً، ولاقى هذا الإعلان انتقادات دوليةً واسعةً.

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