إعادة افتتاح معامل الثلج المغلقة في دير الزور

دير الزور-سانا

أصدرت محافظة دير الزور اليوم قراراً بإعادة افتتاح معامل الثلج في كل أرجاء المحافظة، والتي تم إغلاقها مؤخراً بدواعي عدم الالتزام بالانتقال إلى المناطق الصناعية، والسماح لها بالعمل لمدة 45 يوماً.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة المهندس محمد المحيمد بتصريح لمراسل سانا أن المكتب اتخذ قراراً بالسماح لمعامل الثلج في كل الوحدات الإدارية بالعمل ضمن مواقعها الحالية، مع منحها مهلة إضافية ونهائية مدتها 45 يوماً لنقل منشآتها المفتتحة ضمن الأحياء إلى الأماكن المخصصة والمناطق الصناعية، وذلك بهدف إفساح المجال لها لتأمين قوالب الثلج للمواطنين، وإنهاء حالة الاختناق الحاصلة في المحافظة على أن يتم النقل بعد انقضاء المهلة تحت طائلة المصادرة مع مراعاة كل الاشتراطات الصحية والقانونية في عملها.

وبين المحيمد أن سيارات جوالة تابعة للمؤسسة السورية للتجارة تقوم باستجرار كميات يومية من الثلج من مدينة الميادين، وتبيعها في أحياء مدينة دير الزور.

يذكر أن مدينة دير الزور تشهد ازدحاما شديدا على معامل قوالب الثلج التي ازداد الطلب عليها مع ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع انخفاض الكميات المنتجة نتيجة إغلاق عدد من معامل الثلج المنتشرة خارج المنطقة الصناعية.

ابراهيم الضللي

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