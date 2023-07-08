كاسينسكي: لن نستخدم السلاح النووي الروسي إلا للدفاع عن النفس

مينسك-سانا

أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ليونيد كاسينسكي أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي الروسي المنشور على أراضيها، إلا في حال تعرضت لعدوان من دول حلف الناتو.

ونقل موقع ار تي عن كاسينسكي قوله اليوم: “لا يمكنني القول إلا شيئاً واحداً وهو لا يجب تحويل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بلادنا إلى قصة ترعب العالم”، مبيناً أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أعلن بوضوح أن مينسك لن تستخدم هذه الأسلحة الرهيبة بقوتها التدميرية إلا إذا تعرضت بيلاروس للعدوان.

وأضاف مساعد وزير الدفاع: “لست دبلوماسياً بل عسكري وأقول من الممكن استخدام هذا النوع من الأسلحة لصد عدوان الناتو، وأنا مستعد كرجل عسكري وبلا أدنى شك لاستخدام أي سلاح لحماية بلادي”.

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