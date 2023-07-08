روغوف: تزويد واشنطن لكييف بالذخائر العنقودية خطوة نحو بدء صراع عالمي

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه رئيس حركة (نحن مع روسيا) فلاديمير روغوف اليوم، أن تزويد الولايات المتحدة لنظام كييف بالذخائر العنقودية سيؤدي إلى بدء صراع عالمي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن روغوف قوله: “الغرب خطوة بخطوة يرفع مستوى المواجهة، ويفعل ذلك كما لو كان بالصدفة وبتعبير منافق يدعو إلى السلام”، معتبرا أن”القرار الأمريكي هو خطوة أخرى من الأعمال العدائية لتجاوز مساحة ما بعد أوكرانيا، وبدء صراع إقليمي كبير مع إمكانية الوصول إلى صراع عالمي”.

وأضاف روغوف: إن “الذخائر العنقودية هي مستوى جديد من المواجهة والخسائر، ومن الواضح أن الضحايا سيكونون من السكان المدنيين”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صدقت عليها 123 دولة، لكن لم تنضم إليها الولايات المتحدة وأوكرانيا، ولاقى هذا الإعلان انتقادات دولية واسعة من روسيا وغيرها من الدول والمنظمات، التي أكدت أن واشنطن ستكون هي المسؤولة عن قتل المدنيين بهذه الأسلحة الوحشية.

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