إصابة 19 عاملاً إثر تدهور سيارتهم على طريق الغاوي- تل التوت بريف سلمية

حماة- سانا

أصيب 19 عاملاً وعاملة بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تدهور سيارة شحن كانت تقلهم لجني محصول القبار على طريق الغاوي – تل التوت بمنطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر معاون مدير مشفى سلمية الوطني غياث فهد بتصريح لمراسل سانا أنه أسعف للمشفى 19 مصاباً، جراء الحادث تم تحويل 4 منهم إلى مشافي حماة بسبب إصاباتهم البالغة والخطيرة، فيما يقدم الكادر الطبي والتمريضي في مشفى سلمية الوطني الرعاية الاسعافية والعلاجية لباقي المصابين.

بدوره بين مصدر في شرطة منطقة سلمية بتصريح مماثل أن سيارة شحن على متنها 19 عاملاً وعاملة تدهورت على طريق عام الغاوي – تل التوت، مبيناً أن سبب الحادث السرعة الزائدة وقلة انتباه السائق.

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