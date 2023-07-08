تقديرات بإنتاج 1460 طناً من الجوز و 90 طناً من التوت في حمص

حمص-سانا

قدرت مديرية الزراعة بحمص إنتاج المحافظة من محصول الجوز للموسم الحالي بنحو 1460 طناً من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 4621 دونماً.

وأوضح مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان في تصريح لمراسلة سانا أن عدد أشجار الجوز بلغ أكثر من 45 ألف شجرة، المثمر منها 42 ألف شجرة وهي مروية.

وأشار حمدان إلى أن تقديرات إنتاج المحافظة من محصول التوت للموسم الحالي نحو 90 طناً من إجمالي المساحة المزروعة البالغة نحو 211 دونماً وهي مروية، وبلغ عدد الأشجار فيها 3876 شجرة منها 3268 مثمرة.

صبا خيربك

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