عبد اللهيان يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة إرنا الإيرانية الرسمية فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء في طهران القضايا الثنائية وتطوير التعاون المتبادل، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات أكد عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين تسير على المسار الصحيح، واصفاً المحادثات مع عطاف بأنها جيدة، ومشدداً على مواصلتها في المستقبل.

وأوضح عبد اللهيان أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات السياسية كخطوة أولى، وبعد ذلك سيتم إلغاء التأشيرات العادية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة للجانبين لمتابعة ملف التأشيرات.

وتابع عبد اللهيان: إن البلدين اتفقا على تسريع التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والشركات القائمة على المعرفة والزراعة والمعدات الطبية والصناعة والتعدين.

بدوره قال عطاف: إنه تم الاتفاق على مباشرة التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة، وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واصفاً العلاقات الإيرانية الجزائرية بأنها تاريخية ومتميزة.

وأشار عطاف إلى أنه ناقش مع عبد اللهيان عضوية البلدين في مجموعة بريكس إضافة إلى التطورات في أوكرانيا وفلسطين واليمن وليبيا.

وأكد عطاف أن الجزائر سعيدة بالعلاقات الإيجابية بين الدول العربية وإيران، وكذلك الاتفاق التاريخي بين إيران والسعودية بوساطة الصين، آملاً بأن يسهم ذلك في تعزيز التقارب لمواجهة التحديات التي تواجهها دول المنطقة.

وسيلتقي وزير الخارجية الجزائري خلال زيارته الحالية إلى طهران مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

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