من لقاء الاتحاد أهلي حلب مع الوحدة في ثاني مباريات نهائي دوري كرة السلة للرجال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الزراعة يبحث مع مدير الفاو مجالات التعاون وتعزيز دور المنظمة في سورية
2023-07-07
مؤتمر التراث الثقافي (جسر السلام) في اليوم الثالث من أيام (الوردة الشامية.. من سورية إلى تورينو)
2023-07-07
المقداد يبحث مع وزيري خارجية نيكاراغوا وبيلاروس ونائب وزير خارجية كوبا العلاقات الثنائية والتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز
2023-07-07
أنطونوف: سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية تؤثر على المنطقة بأكملها
2023-07-07
وزراء خارجية دول عدم الانحياز يعتمدون إعلان باكو بختام اجتماعهم في أذربيجان
2023-07-06
قطنا في لقاءات على هامش فعاليات المؤتمر العام للفاو.. تعزيز التعاون في المجال الزراعي وتنفيذ مشاريع تنموية أكثر استدامة في سورية
2023-07-06
الجعفري: الصداقة السورية الروسية ساهمت في دحر الإرهاب
2023-07-06
محليات
الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن عن مشاورات لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية
2023-07-07
بالخيط والصوف.. شابة تنطلق بمشروع متناهي الصغر بالسويداء
2023-07-07
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-07-07
طقس الغد: أجواء غائمة جزئياً على المناطق الساحلية وسديمية حارة في المناطق الشرقية والجزيرة
2023-07-07
وفاة 16 شخصاً جراء حادث سير على طريق حمص تدمر
2023-07-07
زراعة ريف دمشق تضبط كمية من المبيدات المخالفة في بلدة سرغايا
2023-07-06
إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وحراجية في تل أبو حمرا بالسويداء
2023-07-06
رياضة
الكاراز إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
2023-07-07
الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في المواجهة الثانية لنهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-07-07
آرسنال يمدد عقد مدافعه الفرنسي ساليبا
2023-07-07
ذهبيتان وفضية وبرونزية لسورية في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر
2023-07-07
سابالينكا إلى ثالث أدوار ويمبلدون المفتوحة للتنس
2023-07-07
الإيطالي سينير إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون للتنس
2023-07-07
فعاليات رياضية وترفيهية ضمن ماراثون حمص في يومه الثاني
2023-07-07
اقتصاد
روسيا تقلص صادرات النفط في الشهر المقبل
2023-07-07
افتتاح معرض سورية الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة سيربترو 2023
2023-07-07
وزير الزراعة الروسي يتوقع حجم محصول بلاده من الحبوب لهذا الموسم
2023-07-07
وزيرة الخزانة الأمريكية: فك الارتباط بين الاقتصادين الأمريكي والصيني يزعزع الاقتصاد العالمي
2023-07-07
كندا تسجل أكبر عجز تجاري لها منذ تشرين الأول الماضي
2023-07-07
النفط يرتفع في طريقه لثاني زيادة أسبوعية بفضل قوة الطلب
2023-07-07
الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 14 أسبوعاً بسبب مخاوف رفع الفائدة
2023-07-06
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الزراعة يبحث مع مدير الفاو مجالات التعاون وتعزيز دور المنظمة في سورية
مؤتمر التراث الثقافي (جسر السلام) في اليوم الثالث من أيام (الوردة الشامية.. من سورية إلى تورينو)
الجيش يقضي على إرهابيين بينهم متزعم ويصيب آخرين بريف اللاذقية
المقداد يبحث مع وزيري خارجية نيكاراغوا وبيلاروس ونائب وزير خارجية كوبا العلاقات الثنائية والتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز
أنطونوف: سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية تؤثر على المنطقة بأكملها
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزراء خارجية دول عدم الانحياز يعتمدون إعلان باكو بختام اجتماعهم في أذربيجان
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في باكو التطورات الإقليمية والدولية
وقفة احتجاجية في الحسكة تنديداً بمواصلة الاحتلال التركي قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن
بمشاركة المقداد… إقامة فعالية إحياء لذكرى إنشاء مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة
من لقاء الاتحاد أهلي حلب مع الوحدة في ثاني مباريات نهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-07-07
دوري كرة السلة للرجال
2023-07-07
mohamad
سابق
الكاراز إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
انظر ايضاً
من لقاء الوحدة مع الاتحاد أهلي حلب في نهائي دوري كرة السلة للرجال
تصوير:سامر خزمة
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