روسيا تقلص صادرات النفط في الشهر المقبل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية تقليص صادرات النفط للأسواق بواقع 500 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “سيتم تقليص صادراتنا لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل في اليوم خلال شهر آب، حيث ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وهذا يضاف للالتزام الروسي بالتخفيض الطوعي للإنتاج الذي أعلنت عن تمديده حتى نهاية كانون الأول عام 2024”.

وكانت روسيا شرعت في آذار الماضي خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، حيث تم تمديد فترة صلاحية هذا التخفيض في شباط لعدة مرات وصولاً لنهاية عام 2023.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency