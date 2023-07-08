الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في المواجهة الثانية لنهائي دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الوحدة على فريق الاتحاد أهلي حلب في ثاني مبارياته في نهائي دوري كرة السلة للرجال بنتيجة 78-74 نقطة في المباراة التي أقيمت اليوم في صالة الحمدانية بحلب.

وجاء الربع الأول لمصلحة الاتحاد بواقع 25-18 نقطة، وتعادل الفريقان في الربع الثاني بواقع 20-20 نقطة، وتقدم الوحدة في الربع الثالث 19-11 نقطة، وانتهى الربع الرابع لمصلحة أهلي حلب 10-9 نقاط، لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 66-66 نقطة، ليلجأ الفريقان إلى التمديد والذي انتهى بفوز الوحدة بنتيجة 78-74 نقطة.

وكان الاتحاد أهلي حلب خسر بمباراته الأولى من الدور النهائي أمام فريق الوحدة بنتيجة 67-58 نقطة التي أقيمت في الصالة ذاتها.

ويتجدد لقاء الفريقين يوم الثلاثاء القادم في صالة الفيحاء بدمشق في المباراة الثالثة من الدور النهائي.

سامر الخزمة

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