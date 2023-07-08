ضبط أكثر من 460 كيلوغراماً من المخدرات جنوب شرق إيران

طهران-سانا

ضبطت الشرطة الإيرانية اليوم أكثر من 460 كيلوغراماً من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن قائد قوات حرس الحدود العميد رضا شجاعي قوله في تصريح اليوم إنه “بعد وصول معلومات عن عملية محتملة لتهريب المخدرات في المنطقة الحدودية لمدينة ميرجاوة جنوب شرق البلاد، تم نشر قوات حرس الحدود ونصب الكمائن في المنطقة، حيث تم ضبط أكثر من 460 كيلوغراماً من المخدرات بعد اشتباك مسلح مع المهربين الذين لاذوا بالفرار”.

وتواصل السلطات الإيرانية حملاتها لملاحقة مهربي وتجار المخدرات في مناطق عدة بالبلاد.

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