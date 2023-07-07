إصابة فلسطينيين واعتقال فتى باعتداء لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل فتى مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس وقريتي بدرس وقبيا غرب رام الله وقرية جلبون شمال شرق جنين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق واعتقال فتى بعد الاعتداء عليه بالضرب.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال قرية مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة وأحرقوا منزلاً فلسطينياً وخربوا ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

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