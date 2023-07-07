فعاليات رياضية وترفيهية ضمن ماراثون حمص في يومه الثاني

حمص-سانا

تضمنت فعاليات ماراثوان حمص في يومه الثاني سباق جري بمشاركة مختلف الأعمار وبعض الفقرات الترفيهية والفنية.

وانطلق سباق الجري من دوار السيد الرئيس حتى ساحة الساعة الجديدة وسط المدينة حيث تجمع المشاركون من أبناء حمص من مختلف الأعمار للمشاركة فيه وتم تكريم الفائزين الأوائل من قبل فعاليات تجارية بالمحافظة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى في فرع الاتحاد الرياضي بحمص باسم حسن إلى أن إقامة الماراثون خطوة جيدة وحضارية لتمكين الرياضيين من مختلف الأعمار من المشاركة ضمن أجواء من المنافسة والمرح والتسلية.

بدوره أشار فراس الموصلي مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للمارثون بالتعاون مع فعاليات تجارية وصناعية وجمعيات أهلية إلى أن الهدف من إقامته نشر الفرح في نفوس الأهالي منوهاً بأن غداً سيقام سباق للدراجات الهوائية مع الاستمرار بتقديم برنامج فني ومسابقات وهدايا طيلة أيام الماراثون بدعم من الفعاليات التجارية والصناعية بالمحافظة.

فيما أبدى عدد من الرياضيين المشاركين بالماراثون منهم شهد العبدالله ونهى عثمان وعمر شحود وأحمد المصري حماسهم بالمشاركة وتحقيق الفوز والتشجيع على ممارسة الرياضة.

كما لفتت هبة صبوح قائد فريق هبة التطوعي إلى أن مهمة الفريق في الماراثون التنظيم للفقرات والفعاليات المقدمة خلاله وذلك بتطوع عدد من شباب وشابات الفريق.

وضمن فعاليات الماراثون انهمكت سوسن عباس بإنجاز بعض الورود الصناعية على طاولتها حيث اعتبرت المشاركة فيه فرصة جيدة للتعريف بمنتجاتها من الورود الصناعية المتنوعة الألوان والأحجام لمختلف المناسبات في مشروعها الذي بدأته منذ نحو خمس سنوات إضافة لتنسيق فني متقن لبعض الورود الطبيعية والصباريات.

كما شهدت ساحة الساعة الجديدة تجمعاً للمواطنين الذين قدموا من مختلف الأحياء للاستمتاع بأجواء الفرح التي اتسمت بها فعاليات الماراثون ولا سيما الفقرات الترفيهية والعراضة الحمصية.

تمام الحسن

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