افتتاح معرض سورية الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة سيربترو 2023

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 55 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات، انطلقت اليوم على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات معرض سورية الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة سيربترو 2023.

ويهدف المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية إلى جمع نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكينهم من تبادل الخبرات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة المحلي والعالمي.

ويرافق المعرض الذي يضم مشاركات من إيران والصين والإمارات وبريطانيا، إضافة إلى وفود زائرة من روسيا وبيلاروس وإيران والجزائر واليمن والعراق ولبنان والإمارات محاضرات علمية متخصصة ولقاءات B بين رجال الأعمال، إضافة لدورات مجانية لأفراد الشركات والرعاة حول أنظمة إدارة الجودة وإدارة المنشآت النفطية، كما تم تخصيص جناح فرصة عمل للباحثين عن عمل في القطاع النفطي يمكنهم من خلاله التقدم بطلب توظيف يتم تعميمه على جميع الشركات المشاركة بالمعرض.

ويستمر المعرض لغاية العاشر من شهر تموز الجاري ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً، والمواصلات مؤمنة من جانب المتحف الوطني بدمشق.

محمد كركوش وهيلانه الهندي

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