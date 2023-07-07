الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن عن مشاورات لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية

دمشق-سانا

بهدف تعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها بصدد إقامة مناقشات حول نقاط الضعف والقوة والتحديات التي تواجهها تلك المنظمات من حيث التمويل والحوكمة والمصادر والأنظمة المالية والمحاسبية.

كما تتضمن المحاور تشاركية العمل وبناء التحالفات والتصنيف المعياري الحالي والأنشطة والتخصصات والواقع والطموح والتعريف والتقييم وقياس الأثر والفئات المستهدفة وآليات الاستهداف انطلاقاً من عمل المنظمات غير الحكومية على الأرض.

ودعت الوزارة في هذا الإطار المتطوعين والأعضاء في الاتحادات والمؤسسات والجمعيات وجميع العاملين والخبراء في المجال الإنساني الراغبين بالانضمام إلى تلك المشاورات.

وخصصت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك رابطاً إلكترونياً للتسجيل عبره عن طريق استمارة تشمل اختيارات متعددة لغاية يوم الأربعاء 12-7-2023 لافتة إلى أن الحضور بصفة المشارك الشخصية وليست التمثيلية.

مهند سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency