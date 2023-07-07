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طقس الغد: أجواء غائمة جزئياً على المناطق الساحلية وسديمية حارة في المناطق الشرقية والجزيرة

2023-07-07

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام بينما يكون غائماً جزئياً على المناطق الساحلية مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر في تلك المنطقة وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق35 / 18
المنطقة الجنوبية34 / 17
المرتفعات الجبلية28 / 15
المنطقة الوسطى35 / 22
المنطقة الساحلية30 / 22
المنطقة الشمالية35 / 22
منطقة الجزيرة40 / 25
المنطقة الشرقية41 / 27
منطقة البادية38 / 23

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